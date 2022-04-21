Шевчук отказался выступать в зале с буквой Z на концерте в Тюмени

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук отменил концерт в Тюмени из-за нежелания выступать в зале, где была нарисована буква Z. Об этом музыкант сам рассказал в интервью журналисту Александру Плющеву на его YouTube-канале, пишет РБК.

Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали, — рассказал Шевчук.

Перенести концерт на другую площадку не удалось. Местный портал 72.RU, в свою очередь, привёл комментарий пресс-секретаря Тюменского концертно-театрального объединения Натальи Рябковой. Она сообщила изданию, что ничего не знает о причинах переноса концерта рок-группы.

Это арендное мероприятие. Мы просто предоставляем площадку. <...> Когда я в последний раз была [в филармонии] 15-го числа, никаких символик в концертном зале не было, — сказала Рябкова.

Огромный символ Z ранее повесили и на фасаде здания Тюменской филармонии. По информации региональных властей, инициатива принадлежит «активным гражданам».

Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Ранее лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что российским артистам, критикующим проведение спецоперации РФ на Украине, следует отказаться от государственных наград. Музыкант выразил готовность вернуть свои госнаграды, как только найдёт их, и подчеркнул, что не изменит гражданскую позицию.