Составлен список артистов, которые вступили в ряды ВСУ после начала СВО

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкант и экс-ведущий шоу «Орел и решка» Коля Серга

После начала спецоперации некоторые знаменитости вступили в ряды Вооруженных сил Украины. Кто из актеров и музыкантов участвует в боевых действиях против ВС РФ?

Кто из артистов участвует в СВО на стороне ВСУ

В первые дни СВО лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды добровольцев территориальной обороны Киева. Сначала он был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования, затем стал пилотом ударного дрона Punisher. В марте 2022 года исполнитель попал под минометный обстрел и получил ранение. После выздоровления он вернулся на службу.

Актер Алексей Хильский, известный по съемкам в сериале «Нюхач», в 2022 году взял паузу в профессии и отправился на фронт в составе ВСУ. Он служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде ДШУ в должности старшего сержанта взвода разведывательной роты. В августе текущего года артист погиб на Ореховском направлении Запорожского фронта.

Музыкант и экс-ведущий шоу «Орел и решка» Коля Серга в первые дни СВО записался в ряды добровольцев. Он создал творческое объединение и дает концерты в приграничных городах.

«Пока я в Вооруженных силах Украины, моя муза работает на Вооруженные силы Украины», — заявил он.

Актер Ахтем Сеитаблаев, снимавшийся в реалах «Возвращение Мухтара — 2» и «Сваты», в феврале 2022 года записался в ряды территориальной обороны Киева. До спецоперации он работал в театрах Севастополя и Крыма на протяжении 12 лет.

Уроженец Санкт-Петербурга актер Александр Печерица, снимавшийся в проектах о Великой Отечественной войне «1941» и «По законам военного времени», с началом СВО записался в тероборону и сейчас служит в Вооруженных силах Украины.

Актер Анатолий Пашинин, который обрел известность в России благодаря участию в съемках фильма «Адмирал» и сериала «Грозовые ворота», после начала спецоперации вступил в ВСУ. Его коллега Александр Тритенко также присоединился к украинским военнослужащим в феврале 2022 года. Артист снялся в более чем 50 проектах в России и на Украине.

Певец Макс Барских уехал на Украину после начала СВО и запретил использовать свою музыку в России. Вернувшись на родину, он вступил в ряды ВСУ. Артист активно публиковал в социальных сетях ролики в спецодежде, однако позднее вернулся к творческой деятельности и заявил о намерении покорить Америку.

Кто из российских артистов может помогать Украине

Певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации на Украине провела гастрольный тур по европейским городам, средства с которого были переведены на помощь Украине.

Музыкант Юрий Шевчук в мае 2022 года раскритиковал СВО, а в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что перечисляет гонорары концертов группы «ДДТ» украинской стороне.

«Мои дети взрослые уже, и мне не так много нужно финансов. Я свой личный гонорар ни разу не взял ни за один концерт. Все деньги перечислил беженцам с Украины. Люди страдают», — заявил он.

Актриса Чулпан Хаматова после эмиграции в Латвию приняла участие в благотворительном ужине в Юрмале в поддержку украинцев. Чтобы попасть на торжество, нужно было заплатить 10 тысяч евро. Об этом в социальных сетях сообщил экс-владелец салонов «Евросеть» Евгений Чичваркин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации заявил, что будет со скидкой продавать украинцам билеты на свои концерты, а все вырученные средства отправлять на нужды Украины.

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