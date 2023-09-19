Киев ответил на обвинения против ВСУ в ударе по Константиновке Подоляк: общество узнает все об ударе по Константиновке

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Михаил Подоляк

Украинцы узнают подробности о ракетном ударе по Константиновке, унесшем жизни 15 человек, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. В своем Telegram-канале он сообщил, что следствие идет. Отвечая на версию The New York Times, по которой ракета была украинской, он возложил на Россию ответственность за начало боевых действий в принципе.

Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке влечет за собой рост конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов. Общество точно получит ответ на вопрос, что произошло в Константиновке, — написал Подоляк.

Украина ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории, заверил он.

Как следует из расследования NYT, ракетный удар по рынку в Константиновке 6 сентября был нанесен украинским «Буком». Сразу после удара украинские власти пытались не допустить корреспондентов в пострадавший район. При этом журналисты не стали снимать ответственности с России за иные атаки.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование сенсационным. Из него она сделала вывод, что украинские власти продолжают бомбить свои города.