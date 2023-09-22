Ситуация у Работино, Бахмута, Клещеевки 22 сентября: выдержат ли войска РФ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военнослужащий огнеметного взвода

Украинская армия на Запорожском направлении ВСУ при массированной поддержке артиллерии смогла немного продвинуться к северу от Новопрокоповки, передает WarGonzo. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Какая обстановка сложилась в Запорожье и на других участках фронта?

Что сейчас происходит у Работино в Запорожье, последние новости

«На Запорожском направлении ВСУ при массированной поддержке артиллерии сумели немного продвинуться к северу от Новопрокоповки. До окраин села порядка 800 метров. Но это открытая территория. Аналогичные действия у Вербового успеха ВСУ не принесли. Под ударами украинские позиции в населенных пунктах Орехов, Работино и Гуляйполе. Российские — в Копанях, Ильченкове и Новопокровке», — пишет WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» передают, что ВСУ укрепляют оборону на стыке Запорожья и ДНР.

«Враг снизил интенсивность атак и перестал предпринимать попытки к наступлению. Бойцы батальона «Восток» сообщают о ситуации на этом участке фронта: «Сутки прошли без потерь — это хороший результат. Ситуация пока стабилизировалась, попыток наступать противник не предпринимает — происходит обмен „любезностями“. Момент, пока сухо, для противника утрачен — дальше дожди, потом морозы, к наступлению которых у нас задача быть готовыми к перехвату инициативы», — добавил источник.

«Архангел спецназа Z» сообщил, что ВСУ пытаются подводить новые резервы и эвакуировать раненых на Запорожском направлении.

«Десантники выявляют их еще на ранних подступах и поражают всеми видами вооружения. Ночью была попытка на двух М113 подвезти личный состав — были уничтожены, одна даже не успела открыть рампу. На Вербовом десантники уничтожают „доблестную“ 82-ю ДШБр ВСУ, их закидывают мясом и затыкают позиции», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ Работа расчета самоходного автоматического гладкоствольного миномета 2Б9 «Василек»

Readovka пишет, что ВСУ, несмотря на контратаки ВС РФ во фланги, продолжают наступать на Вербовое и Новопокровку. На Времевском выступе украинская армия атаковала в районе Приютного, но безуспешно, добавил источник.

Минобороны России эти данные военкоров не комментировало.

Что сейчас происходит у Бахмута, Клеещевки, Андреевки, последние новости

«На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали в Андреевке. При поддержке авиации — в Клещеевке. ЛБС не изменилась. Под ударами ВСУ в Богдановке, Орехово-Васильевке и Веселом (населенный пункт к северо-востоку от Соледара). ВС РФ — в Озаряновке, Курдюмовке, Бахмуте и Яковлевке», — передает WarGonzo.

«Рыбарь» пишет, что активные боевые действия продолжаются на южном фланге обороны Бахмута.

«ВСУ не оставляют планов по прорыву российской обороны на участке, концентрируя дополнительные силы под Клещеевкой. На Времьевском участке фронта ВСУ проводят ротацию сил и восполняют потери. У Старомайорского противник пытался атаковать российские позиции, но был накрыт огнем артиллерии и отступил», — сообщили авторы канала.

Минобороны России эти данные военкоров не комментировало.

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