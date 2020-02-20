https://static.news.ru/photo/aed363e8-5487-11ea-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайские власти с 28 февраля намерены отменить повышенные пошлины на дополнительный перечень американских товаров.

Условия будут действовать до 27 февраля 2021 года, — цитирует ТАСС заявление Комитета по налогам и пошлинам при Госсовете КНР.

Уточняется, что эта мера распространится на товары, в отношении которых Пекин повысил ставки в качестве контрмеры на так называемую 301-ю статью США, которая предусматривает усиление внешнеторговых ограничений.

Как писал NEWS.ru, в США уже сняли торговые пошлины с 47 наименований товаров из Китая. Исключение продлится до 7 августа 2020 года. Оно распространится на поставки синтетических и хлопковых тканей, переносных электрических плит, топливных фильтров, электронных весов, терминалов продажи лотерейных билетов и прочего. Суммарная стоимость товаров превышает около $200 млрд. Причиной такого решения стал тот факт, что определённую продукцию США может получить только у КНР.