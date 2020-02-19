Аппарат представителя США подготовил список нововведений. Его огласили на торговых переговорах.
Согласно документу, в стране будет действовать временное исключение для некоторых категорий товаров из КНР. В список попали 47 наименований. Исключение продлится до 7 августа 2020 года.
В частности, они распространятся на поставки синтетических и хлопковых тканей, переносных электрических плит, топливных фильтров, электронных весов, терминалов продажи лотерейных билетов и прочего. Суммарная стоимость товаров превышает около $200 млрд. Причиной такого решения стал факт того, что определённую продукции США может получить только у КНР. Документ был подписан американским лидером Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэем.
Как информировал NEWS.ru, китайские компании со 2 марта 2020 года смогут подавать заявки на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен