https://static.news.ru/photo/4b605492-532e-11ea-b95c-fa163e074e61_660.jpg Лю Хэй и Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/CNP/AdMedia/Global Look Press

Аппарат представителя США подготовил список нововведений. Его огласили на торговых переговорах.

Согласно документу, в стране будет действовать временное исключение для некоторых категорий товаров из КНР. В список попали 47 наименований. Исключение продлится до 7 августа 2020 года.

В частности, они распространятся на поставки синтетических и хлопковых тканей, переносных электрических плит, топливных фильтров, электронных весов, терминалов продажи лотерейных билетов и прочего. Суммарная стоимость товаров превышает около $200 млрд. Причиной такого решения стал факт того, что определённую продукции США может получить только у КНР. Документ был подписан американским лидером Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэем.

Как информировал NEWS.ru, китайские компании со 2 марта 2020 года смогут подавать заявки на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из США.