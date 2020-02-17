https://static.news.ru/photo/e32e88da-5210-11ea-bf22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Китайские компании со 2 марта 2020 года смогут подавать заявки на освобождение от ввозных пошлин на 696 товарных позиций из Соединённых Штатов Америки. Об этом 17 февраля сообщили представители Комитета по таможенным тарифам при Госсовете КНР.

Разрешения указанного вида, как подчеркнули в ведомстве, будут действовать в течение 12 месяцев.

На основании проверки на соответствие предприятий определённым условиям, а также соответствие импортных закупок в США принципам рынка и торговли, их операции не будут облагаться зеркальными тарифами со стороны Китая, введёнными в ответ на принятые в США на основании 301-й статьи дополнительные сборы, — цитирует ТАСС обнародованный Комитетом Госсовета КНР документ.

В списке товарных позиций из США, в частности, значится свинина, соя, нефть и СПГ. Импорт указанной и не только продукции не будет облагаться ответными тарифами в рамках как указанного срока действия разрешения, так и обозначенной в договоре суммы.

Как ранее писал NEWS.ru, власти КНР призвали США отменить санкции в отношении Ирана, под действие которых попали ряд китайских предприятий. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.