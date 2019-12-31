https://static.news.ru/photo/7300f418-2c26-11ea-94f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея больше не обязана выполнять мораторий на проведение ядерных испытаний. Это связано с тем, что США продолжают военные испытания на Корейском полуострове.

Ким Чен Ын заявил, что Корея на протяжении двух лет предпринимала меры для прекращения ядерных испытаний и испытательных запусков ракет, был демонтирован испытательный ядерный полигон. Но со стороны США, считает северокорейский лидер, так и не последовало адекватных мер, хотя президент США Дональд Трамп лично обещал прекратить совместные военные учения.

В такой ситуации больше нет доводов, почему мы в одностороннем порядке должны зависеть от принятых на себя обязательств, в которых у нас даже нет визави, и это, как ледяная вода, охлаждает наши усилия по ядерному разоружению и предотвращению распространения, — заявил Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи.

Слова северокорейского лидера приводит агентство ЦТАК. В итоге Ким Чен Ын призвал наращивать мощь вооружённых сил КНДР, чтобы «враждебные силы не могли осмелиться посягнуть» на безопасность республики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава КНДР Ким Чен Ын заявил о скорой презентации нового стратегического вооружения. КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят враждебную политику в отношении Северной Кореи, предупредил северокорейский лидер.