Военные Северной Кореи под непосредственным руководством лидера страны Ким Чен Ына провели испытания нового вида вооружения, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Хотя конкретных указаний на то, о каком оружии идёт речь, в сообщении нет, в нём упоминаются «мощные чучхейские ракеты». Испытания прошли на фоне очередных совместных военных учений США и Южной Кореи, которые были резко раскритикованы в КНДР.

Как заявил 11 августа генеральный директор департамента США северокорейского МИДа Квон Чон Гын, именно военные учения, проводимые южанами совместно с американцами, мешают налаживанию диалога между Пхеньяном и Сеулом.

Контакты между двумя Кореями будут затруднены, пока подобные военные учения не прекратятся, или пока они [южнокорейские власти] не предоставят в искренней манере оправдания или правдоподобные объяснения проведения таких учений, — цитирует слова дипломата ЦТАК.

В этот же день стало известно и о том, что 10 августа Северная Корея провела испытание некоего нового вида оружия, а руководил этим процессом лично Ким Чен Ын. Согласно заявлению ЦТАК, северокорейский лидер остался доволен результатами тестов, хотя технические подробности и не раскрываются. Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap уже сообщало, что 10 августа КНДР испытала несколько баллистических ракет, дальность полёта которых составила 400 км, а максимальная высота — 48 км. Вероятнее всего, это и было то самое «новое оружие», о котором говорится в заявлении ЦТАК. А военный эксперт Юрий Лямин, ознакомившийся с фото с испытаний, уже сравнил его с американским оперативно-тактическим ракетным комплексом ATACMS. При Ким Чен Ыне Пхеньян активно начал расширять и модернизировать свой арсенал — напомним, две недели назад в КНДР протестировали ракеты, которые, по некоторым характеристикам были схожи с российскими «Искандерами».

С помощью испытываемых в последние месяцы новых ракет и крупнокалиберных управляемых реактивных снарядов КНДР модернизирует свой ракетный «кулак» так, чтобы он мог преодолеть американо-южнокорейскую систему ПРО в Южной Корее. При этом Пхеньян воздерживается от новых испытательных или учебных пусков баллистических ракет средней дальности и межконтинентальных баллистических ракет. Таким образом эти пуски, с одной стороны, служат намёком в сторону Вашингтона и Сеула, что с КНДР надо искать реальный компромисс, а с другой стороны — не вызывают излишнего раздражения США. Юрий Лямин военный эксперт

Если в Сеуле северокорейские запуски неизменно вызывают переживания, то в Вашингтоне на последние действия КНДР действительно реагируют весьма сдержанно. Президент США Дональд Трамп на днях сообщил о получении от Ким Чен Ына письма, которое он охарактеризовал как «очень позитивное», хотя и отметил недовольство северокорейского лидера военными учениями. Американский госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, заявил о готовности Вашингтона вернуться к переговорам с Пхеньяном до конца этого месяца. По словам Трампа, Ким Чен Ын предложил ему встретиться после окончания совместных учений США и Южной Кореи. Ранее оба лидера виделись три раза: в 2018-м в Сингапуре, где договорились о построении новых двусторонних отношений, затем во Вьетнаме, где переговоры прошли безрезультатно, и в демилитаризованной зоне Корейского полуострова 30 июня этого года. Последняя встреча была крайне высоко оценена и Трампом, и Кимом, однако пока дальше слов процесс примирения не идёт. США продолжают сохранять санкции в отношении КНДР, что, в свою очередь, вызывает недовольство Пхеньяна и провоцирует его на новые ракетные испытания, которые Северная Корея называет предупреждениями Вашингтону и Сеулу.