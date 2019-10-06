https://static.news.ru/photo/4e2a2d9c-e844-11e9-a4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kcna/Xinhua/Global Look Press

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что если Вашингтон не предложит реального решения по денуклеаризации до конца года, Пхеньян прекратит переговоры.

Если США снова будут подсовывать нам старый план действий без нового отношения, нового способа расчёта, мы можем положить конец сделке между нашими странами, — цитирует заявление РИА Новости .

Поводом к такому решению стала встреча с американской делегацией в Стокгольме. Не дожидаясь конца переговоров, северокорейские дипломаты покинули место проведения рабочей встречи. Позже глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил, что американские дипломаты не учли требований Пхеньяна и «явились с пустыми руками», отбив тем самым «всякое стремление к переговорам». Северокорейская сторона признала их «провальными».

Американцы не согласились с заявлением делегации Северной Кореи. По словам официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, в ходе встречи состоялись «хорошие» дискуссии с рядом новых «креативных идей». По её словам, стороны провели обзор ситуации, сложившейся после саммита в Сингапуре, и отметили важность более интенсивного взаимодействия.

Ранее News.ru писал, что 6 октября лидеры Китая и КНДР Си Цзиньпин и Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-летней годовщины установления дипломатических связей между двумя странами.