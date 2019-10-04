https://static.news.ru/photo/994632f8-e812-11e9-bf0d-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин и Ким Чен Ын Фото: LNSYJP/Xinhua/Global Look Press

Лидеры Китая и КНДР, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын, обменялись поздравительными телеграммами по случаю 70-летней годовщины установления дипломатических связей между двумя странами.

Си Цзиньпин в своей телеграмме сообщил, что за последние 70 лет традиционная дружба между Китаем и Северной Кореей выдержала проверку временем и изменениями в международной обстановке, — сообщает агентство «Синьхуа».

Северокорейский лидер в своей телеграмме заявил о «всеобъемлющем возрождении дружеского сотрудничества между двумя странами».

Как писал News.ru, президент России Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем с момента основания республики. Глава государства в поздравительной телеграмме высоко оценил роль Китая в решении глобальных вопросов. Кроме того, российский лидер назвал «впечатляющими» достижения КНР за последние 70 лет в экономической, социальной и научно-технической областях и выразил удовлетворение развитием диалога между странами и двустороннего сотрудничества по всем направлениям.