https://static.news.ru/photo/2ba7926c-e42c-11e9-8a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем с момента основания республики. Глава государства в поздравительной телеграмме высоко оценил роль Китая в решении глобальных вопросов.

Кроме того, российский лидер назвал «впечатляющими» достижения КНР за последние 70 лет в экономической, социальной и научно-технической областях.

Президент высоко оценил заслуженный высокий авторитет страны на мировой арене, а также её значимую роль в решении важнейших вопросов глобальной повестки дня, — сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что Китай и Россия — незаменимые стратегические партнёры друг для друга. Президент выразил удовлетворение развитием диалога между странами и двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Как ранее писал News.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что сотрудничество Москвы и Пекина характеризуется беспрецедентным в истории двусторонних отношений уровнем взаимной поддержки.