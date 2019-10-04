https://static.news.ru/photo/cdb4f7ee-e796-11e9-a616-fa163e074e61_660.jpg Фото: Winfried Rothermel/imago stock&people/Global Look Press

Представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль сообщил, что переговоры с США по ядерным вопросам провалились.

Мы разочарованы тем, что США не положили ничего на стол переговоров, — отметил глава северокорейской делегации.

По его словам, теперь на Вашингтоне лежит ответственность за продолжение переговоров. Кроме того, от Штатов зависит, продолжит ли Пхеньян экспериментальные запуски баллистических ракет, сообщило агентство Рёнхап.

Встреча проходила в шведском городе Лидингё. Американскую делегацию представлял спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о невозможности на данный момент проведения силовых действий в отношении КНДР с целью её денуклеаризации. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него и северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошие отношения и, возможно, у США получится заключить с КНДР сделку, писал News.ru.