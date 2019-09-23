https://static.news.ru/photo/ad823a86-de59-11e9-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos

Американский президент Дональд Трамп заявил о невозможности на данный момент проведения силовых действий в отношении КНДР с целью её денуклеаризации.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него и северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошие отношения и, возможно, у США получится заключить с КНДР сделку, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность новой личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам политика, это может произойти в ближайшее время. Соответствующее заявление американский лидер сделал на полях Генассамблеи ООН.