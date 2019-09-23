Американский президент Дональд Трамп заявил о невозможности на данный момент проведения силовых действий в отношении КНДР с целью её денуклеаризации.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что у него и северокорейского лидера Ким Чен Ына хорошие отношения и, возможно, у США получится заключить с КНДР сделку, передаёт
Как писал News.ru ранее, президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность новой личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам политика, это может произойти в ближайшее время. Соответствующее заявление американский лидер сделал на полях Генассамблеи ООН.