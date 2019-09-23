Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность новой личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам политика, это может произойти в ближайшее время.
Соответствующее заявление хозяин Белого дома сделал на полях Генассамблеи ООН, передаёт
Ранее News.ru писал, что заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил 23 сентября с временным поверенным в делах КНДР в России Чин Чжон Хёпом меры по противодействию браконьерству. Находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из Северной Кореи совершила нападение на пограничников России.