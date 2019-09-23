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51-летняя жительница американского штата Нью-Гэмпшир живёт в надежде на вторую трансплантацию лица. Недавно медики обнаружили, что повреждение тканей, вероятно, приведёт к потере лица, пересаженного ей от другого человека шесть лет назад.

В 2007 году муж Кармен Тарлетон, с которым она рассталась, вломился к ней в дом в штате Вермонт, избил бейсбольной битой и облил щёлочью. В результате женщина получила ожоги более...