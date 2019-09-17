Находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Нападавших было не менее 45 человек, передаёт
Осуществлено вооружённое нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, — сказали в ФСБ.
Корабельный состав пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю принимает меры по пресечению противоправных действий.
Пограничники также рассказали, что в районе банки Кито-Ямато в Японском море ими были обнаружены две шхуны из КНДР и ещё 11 мотоботов. В исключительной экономической зоне РФ северокорейские рыбаки занимались браконьерством. Одну шхуну с 21 человеком на борту удалось задержать.
Ранее News.ru писал о том, что сотрудники погранслужбы задержали более 250 рыбаков и 16 шхун из КНДР за незаконный промысел кальмара.