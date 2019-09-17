https://static.news.ru/photo/7de1f114-d949-11e9-a49a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Нападавших было не менее 45 человек, передаёт ТАСС .

Осуществлено вооружённое нападение на членов осмотровой группы пограничного корабля. Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, — сказали в ФСБ.

Корабельный состав пограничного управления ФСБ РФ по Приморскому краю принимает меры по пресечению противоправных действий.

Пограничники также рассказали, что в районе банки Кито-Ямато в Японском море ими были обнаружены две шхуны из КНДР и ещё 11 мотоботов. В исключительной экономической зоне РФ северокорейские рыбаки занимались браконьерством. Одну шхуну с 21 человеком на борту удалось задержать.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники погранслужбы задержали более 250 рыбаков и 16 шхун из КНДР за незаконный промысел кальмара.