https://static.news.ru/photo/d172970a-dde7-11e9-8fbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил 23 сентября с Временным поверенным в делах КНДР в России Чином Чжон Хёпом меры по противодействию браконьерству.

Был затронут недавний инцидент с задержанием рыболовных судов КНДР, осуществлявших незаконный промысел в российских водах в Японском море. Стороны обсудили комплекс мер, необходимых для недопущения в будущем подобных происшествий, — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Как писал News.ru, находясь в российских водах Японского моря, команда шхуны из КНДР совершила нападение на пограничников России. Ранены трое военнослужащих. Нападавших было не менее 45 человек. Кроме рыболовецких шхун, в районе действовали 11 меньших по размеру судов-мотоботов, принадлежащих браконьерам.

МИД РФ выразил озабоченность в связи с происшествием.