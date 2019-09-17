Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в МИД РФ в связи с инцидентом в Японском море.
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МИД РФ потребовал от КНДР принять все необходимые меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись. Требование МИДа поверенный в делах КНДР пообещал немедленно передать в Пхеньян.
Северокорейские браконьеры 17 сентября напали на членов осмотровой группы пограничного корабля РФ на российском участке Японского моря. Трое военных получили ранения различной степени тяжести. Позже, как информировал News.ru, две северокорейские шхуны, в том числе и та, экипаж которой совершил нападение, были задержаны и отконвоированы в порт Находки.