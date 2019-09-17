https://static.news.ru/photo/c0f2471a-d971-11e9-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Временный поверенный в делах КНДР в России Чин Чжон Хёп был вызван в МИД РФ в связи с инцидентом в Японском море.

Как сообщает сайт внешнеполитического ведомства, директор Первого департамента Азии Георгий Зиновьев выразил северокорейскому дипломату серьёзную озабоченность в связи с происшествием. Чин Чжон Хёпа поставили в известность о том, что российская сторона примет решительные шаги для задержания совершивших противоправное деяние лиц.

МИД РФ потребовал от КНДР принять все необходимые меры, чтобы в будущем подобные инциденты не повторялись. Требование МИДа поверенный в делах КНДР пообещал немедленно передать в Пхеньян.

Северокорейские браконьеры 17 сентября напали на членов осмотровой группы пограничного корабля РФ на российском участке Японского моря. Трое военных получили ранения различной степени тяжести. Позже, как информировал News.ru, две северокорейские шхуны, в том числе и та, экипаж которой совершил нападение, были задержаны и отконвоированы в порт Находки.