https://static.news.ru/photo/02a5f210-e7af-11e9-862a-fa163e074e61_660.jpg Официальный представитель госдепа Морган Ортагус Фото: Ron Przysucha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус не согласилась с заявлением Северной Кореи о том, что прошедшие в Стокгольме переговоры были провальными.

По её словам, в ходе встречи состоялись «хорошие» дискуссии с рядом новых «креативных идей». Ортагус подчеркнула, что стороны провели обзор ситуации, сложившейся после саммита в Сингапуре, и отметили важность более интенсивного взаимодействия.

Сделанные ранее комментарии делегацией КНДР не отражают содержание или дух сегодняшней дискуссии продолжительностью 8 с половиной часов, — приводит РИА Новости текст заявления чиновницы.

По завершении встречи США предложили КНДР принять приглашение властей Швеции вернуться в Стокгольм через две недели, чтобы продолжить переговоры.

Как писал News.ru, представитель МИД КНДР Ким Мён Гиль сообщил, что переговоры с США по ядерным вопросам провалились. По его словам, теперь на Вашингтоне лежит ответственность за продолжение переговоров. Кроме того, от Штатов зависит, продолжит ли Пхеньян экспериментальные запуски баллистических ракет.