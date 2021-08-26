В КНДР созовут парламент из-за напряжённой экономической ситуации

Верховное народное собрание Северной Кореи соберётся в сентябре для обсуждения ряда вопросов, потому что страна сталкивается с нарастающим экономическим кризисом. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что парламентарии обсудят возможность внесения изменений в национальный экономический план, а также законы, касающиеся развития городов, образования и утилизации отходов. По данным центрального банка Южной Кореи, в 2020 году экономика страны пострадала от наибольшего спада за 23 года из-за продолжающихся санкций Организации Объединённых Наций (ООН), коронавируса и плохой погоды.

Ранее разведывательная служба Южной Кореи проинформировала правительство в Сеуле, что КНДР распределяет стратегический запас риса среди населения, чтобы предотвратить голод. Нехватка продовольствия связана с аномально жаркой погодой в стране и неурожаем. Большие площади посева риса были уничтожены, продовольственная ситуация на севере ещё сильнее ухудшится осенью.

Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что страна переживает самый тяжёлый момент в истории. Политик сравнил её с тяготами войны. Официально власти страны объявили об угрозе голода 16 июня. Причиной назвали невыполнение посевного плана из-за последствий тайфуна 2020 года. Фактором осложнения продовольственной ситуации также считается коронавирус.