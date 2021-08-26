В КНДР созовут парламент из-за напряжённой экономической ситуации

Верховное народное собрание Северной Кореи соберётся в сентябре для обсуждения ряда вопросов, потому что страна сталкивается с нарастающим экономическим кризисом. Об этом сообщает Al Jazeera.
Отмечается, что парламентарии
Ранее разведывательная служба Южной Кореи проинформировала правительство в Сеуле, что КНДР распределяет стратегический запас риса среди населения, чтобы предотвратить голод. Нехватка продовольствия связана с аномально жаркой погодой в стране и неурожаем. Большие площади посева риса были уничтожены, продовольственная ситуация на севере ещё сильнее ухудшится осенью.
Лидер страны Ким Чен Ын заявил, что страна переживает самый тяжёлый момент в истории. Политик сравнил её с тяготами войны. Официально власти страны объявили об угрозе голода 16 июня. Причиной назвали невыполнение посевного плана из-за последствий тайфуна 2020 года. Фактором осложнения продовольственной ситуации также считается коронавирус.