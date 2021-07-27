Ким Чен Ын сравнил положение в Северной Корее с тяготами военного времени

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын считает, что сегодняшнее положение дел в стране сравнимо с тяготами военного времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня для нас настает критический момент испытаний, которые сравнимы с состоянием войны, тяготы и затруднения, вызванные длительным локдауном и первым в истории мировым кризисом здравоохранения, — высказался политик на национальной конференции ветеранов по случаю 68-летия заключения перемирия в Корейской войне.

Политик подчеркнул, что нынешнее поколение превратит этот сложный период в ещё большую победу, также как это сделало поколение победителей в Корейской войне, когда страна столкнулась с серьёзным национальным бедствием.

Ким Чен Ын за последнее время неоднократно высказывался, что страна переживает не лучшие времена. Политик назвал ситуацию в государстве, как «самую трудную в истории», выступая на VIII съезде Объединённых профсоюзов.

16 июня лидер КНДР объявил об угрозе голода на территории страны. Он пояснил, что проблема с продовольствием связана с последствиями тайфуна в 2020 году. Этот тропический циклон помешал выполнить план по выращиванию зерна из-за чего, возникали проблемы с обеспечением населения продовольствием. Кроме того, коронавирусные ограничения усугубили ситуацию. Они затянули борьбу «за обеспечение населения одеждой, питанием и жильём».

Ранее Ким Чен Ын отдохнул в роскошном «плавучем парке развлечений» — личной яхте. Она была замечена на восточном побережье портового города Вонсан впервые с 2019 года. Судно было оснащено двумя вращающими водными горками, крупным бассейном и многоэтажной лаундж-зоной.