Северная Корея начала бороться с голодом

Разведовательная служба Южной Кореи проинформировала правительство в Сеуле, что руководство Северной Кореи распределяет стратегический запас риса среди населения, терпящего бедствие. Об этом сообщило NRK.

Согласно сообщениям разведки Южной Кореи, аномально жаркая погода в КНДР и неурожай поставили страну перед угрозой голода. Из-за засухи большие площади посева риса уничтожены. Продовольственная ситуация на севере еще сильнее ухудшится осенью.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил нынешнюю ситуацию в стране с тяготами войны. Политиком было отмечено, что страна переживает самый тяжелый момент в истории. 16 июня на территории республики была объявлена угроза голода и причины этого связали с последствиями тайфуна 2020 года, который помешал выполнить посевной план. Кроме того, коронавирус также стал фактором осложнения продовольственной ситуации. Ким Чен Ын призвал народ и партию к новому «трудному походу».

Впервые данный термин появился в 1990-е года, когда в КНДР был свирепствовал голод, вызванный тяжелым экономическим кризисом. По примерным подсчетам, тогда из-за тяжёлой ситуации в стране умерли до 15 % жителей КНДР.