Северная Корея начала бороться с голодом

Разведовательная служба Южной Кореи проинформировала правительство в Сеуле, что руководство Северной Кореи распределяет стратегический запас риса среди населения, терпящего бедствие. Об этом сообщило NRK.
Согласно сообщениям разведки Южной Кореи, аномально жаркая погода в КНДР и неурожай
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын сравнил нынешнюю ситуацию в стране с тяготами войны. Политиком было отмечено, что страна переживает самый тяжелый момент в истории. 16 июня на территории республики была объявлена угроза голода и причины этого связали с последствиями тайфуна 2020 года, который помешал выполнить посевной план. Кроме того, коронавирус также стал фактором осложнения продовольственной ситуации. Ким Чен Ын призвал народ и партию к новому «трудному походу».
Впервые данный термин появился в 1990-е года, когда в КНДР был свирепствовал голод, вызванный тяжелым экономическим кризисом. По примерным подсчетам, тогда из-за тяжёлой ситуации в стране умерли до 15 % жителей КНДР.