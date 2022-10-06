КНДР объяснила пуски ракет ответом на учения США и Южной Кореи

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КНДР назвала пуски своих ракет справедливым ответом на учения США и Южной Кореи. Об этом говорится в сообщении ЦТАК, которое цитирует заявление МИД республики.

Также власти Северной Кореи осуждают возвращение ударной группы США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган» в Японское море.

КНДР рассматривает передислокацию ударной авианосной группы США в воды близ Корейского полуострова как серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в прилегающих регионах, — говорится в тексте заявления.

МИД республики решительно осуждает Вашингтон и его некоторых союзников за необоснованные попытки поднять тему ракетных пусков на Совбезе ООН. Эти пуски, считает ведомство, стали «справедливыми мерами противодействия» со стороны Корейской народной армии в ответ на проведенные совместные учения США и Южной Кореи, которые увеличивают напряженность на Корейском полуострове.

Между тем Совбез ООН, обсуждая эти пуски, так и не пришел ни к какому решению. Американский постпред Линда Томас-Гринфилд пообещала, что Совет безопасности попробует выработать единую позицию на следующей неделе.

Ранее сегодня КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Ракеты были запущены с 15-минутным интервалом, обе они упали в море.