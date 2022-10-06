NHK: КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

КНДР запустила в сторону Японского моря вторую баллистическую ракету. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на береговую охрану Японии.

Ракеты были запущены в четверг, 6 октября, с 15-минутным интервалом. Одна из них преодолела расстояние в 350 км, другая — в 800 км, уточнил министр обороны Японии Ясукадзу Хамада. Обе они упали в море. Рыболовецкие суда, находящиеся в этом районе, получили предупреждение не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Япония выразила протест КНДР из-за очередного запуска ракет.

КНДР в последнее время активизировала запуски баллистических ракет. Последняя была выпущена в сторону Японского моря 4 октября. Она пролетела над территорией Японии в направлении Хоккайдо и префектуры Аомори. Еще одна ракета была запущена Северной Кореей 1 октября.

Ранее сообщалось, что США пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, в том числе ядерное оружие, в «расширенном сдерживании» КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран.