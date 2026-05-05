Режим ЧС ввели в Чувашии после атаки дронов

В Чувашии после массовой атаки беспилотников ввели режим ЧС регионального уровня, сообщил глава республики Олег Николаев в МАКСе. По его словам, это решение позволит местным властям мобилизовать все ресурсы для помощи населению.

Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям, — написал он.

Ранее в Чувашии восстановили движение общественного транспорта, все автобусы и троллейбусы выходят на маршруты по расписанию. В пресс-службе Министерства транспорта республики поблагодарили местных жителей за терпение. Утром во вторник, 5 мая, работа городского пассажирского транспорта была приостановлена в целях безопасности.

До этого Николаев подтвердил, что пострадали 32 человека, еще два местных жителя погибли. Глава региона уточнил, что повреждения получили 28 многоквартирных домов, в которых проживают около 8,5 тыс. человек.