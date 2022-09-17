США пообещали использовать ядерные силы для сдерживания КНДР США пообещали Южной Корее использовать ядерный арсенал для сдерживания КНДР

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США пообещали Южной Корее задействовать весь спектр своих военных возможностей, в том числе ядерное оружие, в «расширенном сдерживании» КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, его приводит РИА Новости. Там, в частности, сказано, что ядерная атака со стороны Северной Кореи получит подавляющий и решительный отпор. Также жесткая реакция предполагается в ответ на проведение Пхеньяном ядерных испытаний.

США подтвердили нерушимое и незыблемое обязательство задействовать полный спектр своих военных возможностей, включая ядерные, конвенциональные, ракетную оборону и другие передовые неядерные средства, для обеспечения расширенного сдерживания в интересах Республики Корея, — сказано в заявлении.

Также в документе говорится о том, что США взяли на себя обязательства по укреплению координации с Южной Кореей для продолжения развертывания стратегических активов в регионе и расширения региональной безопасности.

Кроме того, две страны предостерегли Пхеньян от попыток проведения ядерных испытаний.

Ранее стало известно, что на состоявшейся 7–8 сентября сессии Верховного народного собрания (парламента) Северной Кореи был принят закон, определяющий основные условия и принципы применения КНДР своего ядерного оружия. Выступая на заседании, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что Страна чучхе «никогда не откажется от ядерного оружия». В Пхеньяне назвали принятый закон и заявление «крупным политическим событием».