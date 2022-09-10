Всем по ракете: лидер КНДР дал себе право на превентивный ядерный удар Пхеньян законодательно зафиксировал ядерную доктрину и пригрозил ударить даже «мертвой рукой»

Фото: KCNA/Xinhua/Global Look Pres

Ким Чен Ын, высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), руководит испытанием

Согласно сообщениям официальных СМИ КНДР, на состоявшейся 7–8 сентября сессии Верховного народного собрания (парламента) Северной Кореи принят закон, определяющий основные условия и принципы применения КНДР своего ядерного оружия. Выступая на заседании, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что Страна чучхе «никогда не откажется от ядерного оружия». В Пхеньяне назвали принятый закон и заявление «крупным политическим событием». Изучение закона и высказываний Ким Чен Ына позволяет сделать вывод, что КНДР сделала недвусмысленное предупреждение США и их союзникам, что при необходимости Пхеньян не колеблясь применит ядерное оружие, в том числе в качестве превентивной меры. В Южной Корее в ответ на это вновь раздались призывы развернуть работы по созданию своей атомной бомбы в качестве ответа на северокорейские заявления.

Всем заинтересованным лицам

«Закон Верховного народного собрания (ВНС) о политике КНДР вооруженных ядерных сил», который смело можно называть ядерной доктриной Страны чучхе, был опубликован 8 сентября по итогам завершившейся 7-й сессии ВНС КНДР 14-го созыва. Сразу обратил на себя внимание тот факт, что все это было быстро переведено на несколько иностранных языков и стало доступно для иностранной аудитории. Впрочем, насколько можно судить, во многом он к ней и был обращен.

Если оценивать принятый закон в самых общих словах, то его значение не в том, что КНДР законодательно провозгласила себя державой с ядерным оружием, как это отмечали некоторые иностранные комментаторы. Северная Корея официально и законодательно считает себя таковой как минимум с 2013 года, а в реальности и гораздо раньше.

Фото: KCNA/Xinhua/Global Look Pres Испытания нового оружия Корейской Народно-Демократической Республики

Основный смысл закона — определение тех условий, когда КНДР может и должна будет применять ядерное оружие и какую роль вообще подобный тип вооружений играет в общей стратегии обороны Страны чучхе.

Пхеньян обязуется не размещать свои ракеты в других странах

Закон констатирует, что КНДР является «ответственным ядерным государством», «выступает против любых форм войны», а ядерные вооруженные силы объявлены средством «для защиты суверенитета, территориальной целостности и ключевых интересов» Северной Кореи. Далее КНДР обязуется не размещать ядерное оружие на территории других государств, не передавать это оружие, технологии создания, использования, оборудование, расщепляющие материалы другим лицам и государствам.

Это достаточно важные заявления, в которых КНДР объявила себя «ответственной страной — обладательницей ядерного оружия», которая намерена его использовать только для самозащиты и, осознавая всю опасность и мощь подобных вооружений, не будет заниматься его распространением.

То есть Пхеньян ставит себя в один ряд с официально признанными ядерными державами, беря схожие обязательства. При этом в некоторой степени идет даже дальше. США, к слову, размещают ядерное оружия в других странах.

Далее КНДР называет ядерное оружие «последним средством ответа на внешнюю агрессию» и обязуется его не применять против неядерных стран, если они «не принимали участия в агрессии или наступательных действиях против КНДР в сговоре с другими ядерными государствами». Это своего рода обещание не нападать на Южную Корею, пока та не решится совместно с США атаковать КНДР.

Удар наносится автоматически и немедленно

Несмотря на эти обещания, далее следует ряд тезисов, которые показывают, что Пхеньян, если посчитает для себя угрозу реальной, то будет действовать решительно, включая немедленное задействование ядерного оружия.

В первую очередь стоит обратить внимание на слова, что «в случае создания угрозы для системы командования и контроля над государственными ядерными вооруженными силами <...> автоматически и немедленно наносится по предварительно составленному оперативному плану ядерный удар для уничтожения враждебных сил, включая источник провокации и её командный пункт».

Фото: shutterstock.com Пхеньян

Это уже так называемая концепция «ядерной мертвой руки», которая публично гарантирует потенциальным агрессорам, что при атаке на центры командования КНДР ответный удар будет нанесен автоматически, даже если получится уничтожить руководящие структуры Северной Кореи.

В чем-то это перекликается с советско-американским принципом взаимно гарантированного уничтожения, согласно которому атака первым отнюдь не гарантировала, что казалось бы уже практически уничтоженный враг не нанесет такой ответный удар с каких-то скрытых потайных баз, который ликвидирует условного «победителя». КНДР не гарантирует ответного уничтожения, но, как видно, обещает как минимум ответный ядерный удар.

В законе также прописаны пять условий применения ядерного оружия. Если резюмировать, то КНДР обещает задействовать ядерное оружие, если на нее будут нападать или появятся признаки немедленного нападения:

с применением ядерного или иных видов оружия массового уничтожения;

против руководства государства или на командования ядерными силами КНДР;

против стратегических объектов государства;

в случае необходимости предотвращения расширения или затягивания войны;

в крайнем случае, когда применение ядерного оружия неизбежно для предотвращения кризиса и безопасности государства и народа.

Переводя на более понятный язык, КНДР существенно снижает порог применения ядерного оружия и оставляет за собой право превентивного удара, когда увидит признаки подготовки врага к атаке на Северную Корею. В принципе, это право ранее зарезервировали за собой основные ядерные державы, включая США, Россию и другие. КНДР же подчеркивает, что и она среди подобных стран, у кого есть право наносить упреждающие удары.

Два последних пункта условий можно трактовать очень широко, позволяя КНДР использовать ядерное оружие тогда, когда ситуация будет оценена как крайне опасная. А определение критериев подобных оценок, как можно предположить, остается прерогативой северокорейского руководства.

Кроме того, содержится отдельный «привет» разного рода учениям США и Южной Кореи, которые неоднократно подчеркивали, что тренируются в «обезглавливающих атаках», то есть в операциях по ликвидации высшего политического и военного руководства КНДР и уничтожении важнейших северокорейских стратегических объектов. Пхеньян же теперь в законе предупредил, что на подобные атаки или даже на признаки о скором их проведении КНДР ответит применением ядерного оружия.

Право на оружие

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, выступая на заседании ВНС, отметил, что США пытаются не просто уничтожить ядерное оружие КНДР, но и всю систему госуправления Северной Кореи. В этой связи Ким подчеркнул, что «обладание ядерным оружием является нашим законным и неотъемлемым правом. Мы не намерены отказываться от ядерного оружия».

Таким образом Ким в очередной раз дал однозначно понять, что переговоров по ядерному разоружению не будет и дал указание расширить сферу применения «тактических ядерных операций».

В целом как закон, так и слова Ким Чен Ына можно интерпретировать как приравнивание КНДР к официально признанным ядерным державам, предупреждение США и их союзникам (в первую очередь Южной Корее и Японии) отказаться от попыток нанесения каких-либо ударов, так как даже на «хирургические атаки» высокоточным оружием КНДР ответит применением своих ядерных арсеналов. С точки зрения дипломатии Пхеньян делает возможным теперь переговоры только о контроле и ограничении ядерных вооружений, но не об одностороннем отказе Северной Кореи. По сути, как в своем время вели переговоры о сокращении ядерного оружия СССР и США — на равных и именно о сокращении, а не отказе. Хотя данная цель и подход КНДР были очевидны и ранее, но теперь закреплены на законодательном уровне.

Фото: Zeng Tao/Xinhua/Global Look Pres

Высока вероятность, что время для подобных заявлений было выбрано не случайно. На следующий день после завершения сессии ВНС Страна чучхе отметила свой государственный праздник: 74 года назад 9 сентября 1948 года была официально провозглашена Корейская Народно-Демократическая Республика.

Создаст ли Сеул свое ядерное оружие?

Отметим, в соседней Южной Кореи на все эти новости из «ядерной КНДР» отреагировали двояко. С одной стороны, официальные лица в правительстве Республики Корея заявили, что их подход не меняется — они намерены пытаться все решать путем переговоров и призывают КНДР встать на путь ядерного разоружения. В том же духе высказались и в Вашингтоне.

Но, с другой стороны, стали вновь раздавать призывы и к созданию Южной Кореей собственного ядерного оружия. Руководитель Центра северокорейских исследований Института имени короля Сечжона Чон Сон Чжан, проанализировав принятый ВНС КНДР Закон и высказывания Ким Чен Ына, в опубликованном на сайте института комментарии отметил:

Пока у Южной Кореи нет собственного ядерного оружия, то противостояние США и КНДР будет продолжаться, причем угроза для США со стороны Северной Кореи будет расти.

Эксперт при этом открыто выражает сомнения в состоятельности обещаний США по защите Южной Кореи от КНДР перед лицом угрозы применения Пхеньяном ядерного оружия. «Сложно ожидать, что США будут соблюдать обещания о „ядерном зонте“ или „расширенном сдерживании“, когда КНДР поставит их перед выбором — встать на защиту Южной Кореи с применением против КНДР ядерного оружия, но тогда Вашингтон или Нью-Йорк сами получат удар северокорейскими межконтинентальными баллистическими ракетами с ядерными боеголовками, или просто остаться в стороне, когда Север будет атаковать ядерным оружием только Юг [но не США]. Если сохранять надежды на подобные гарантии со стороны США, то безопасность Южной Кореи будет подвергаться еще большей угрозе», — отметил Чон Сон Чжан, призывая правительство РК как можно скорее расстаться с «идеалистическими» и «нереалистичными» тезисами сторонников отказа от создания ядерного оружия Сеулом.

В сложившейся ситуации собственное ядерное оружие для Юга является самым эффективным способом обеспечить свою безопасность перед лицом ядерной угрозы Севера, — резюмирует южнокорейский специалист.

Отметим, что проводящиеся в последние годы опросы стабильно показывают, что 60–70% южнокорейской общественности поддерживают идею собственного ядерного вооружения.