05 мая 2026 в 16:59

Брижит Макрон уличили в связях, которые рискуют навредить репутации

La Tribune Dimanche: Брижит Макрон любит плохих парней

Брижит Макрон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Первая леди Франции Брижит Макрон любит «плохих парней», пишет издание La Tribune Dimanche со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Авторы публикации пишут, что она склонна доверять специфическим личностям, что чревато репутационными рисками. В качестве примера упоминается бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналла, оказавшийся в центре крупного скандала.

Она увлечена плохими парнями, — отметили они.

В 2021 году Беналла был приговорен судом Парижа к трем годам тюремного заключения, один из которых — под домашним арестом с электронным наблюдением, а два других — условно. Также он был оштрафован на €500 (44 135 рублей) и лишен права работать государственным служащим в течение пяти лет.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону 48 лет, Брижит — 73 года. Они познакомились, когда Макрону было 15 лет, их разница в возрасте составляет 25 лет.

Ранее Парижский суд признал виновными 10 человек за распространение в интернете фейков о Брижит. Они публиковали информацию о том, что супруга французского президента — трансгендер (относится к движению ЛГБТ, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Также представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над «хуком справа», нанесенным президенту Франции его супругой. По словам дипломата, это уже «вещи карикатурные».

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
