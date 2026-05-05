Брижит Макрон уличили в связях, которые рискуют навредить репутации

Первая леди Франции Брижит Макрон любит «плохих парней», пишет издание La Tribune Dimanche со ссылкой на источник, близкий к ситуации. Авторы публикации пишут, что она склонна доверять специфическим личностям, что чревато репутационными рисками. В качестве примера упоминается бывший сотрудник Елисейского дворца Александр Беналла, оказавшийся в центре крупного скандала.

В 2021 году Беналла был приговорен судом Парижа к трем годам тюремного заключения, один из которых — под домашним арестом с электронным наблюдением, а два других — условно. Также он был оштрафован на €500 (44 135 рублей) и лишен права работать государственным служащим в течение пяти лет.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону 48 лет, Брижит — 73 года. Они познакомились, когда Макрону было 15 лет, их разница в возрасте составляет 25 лет.

Ранее Парижский суд признал виновными 10 человек за распространение в интернете фейков о Брижит. Они публиковали информацию о том, что супруга французского президента — трансгендер (относится к движению ЛГБТ, признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Также представитель МИД России Мария Захарова посмеялась над «хуком справа», нанесенным президенту Франции его супругой. По словам дипломата, это уже «вещи карикатурные».