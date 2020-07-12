Китайские СМИ предсказали исход возможной войны между РФ и США

https://static.news.ru/photo/4c069ee0-c4d7-11ea-91dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Интернет-СМИ КНР спрогнозировали сценарий возможного вооружённого конфликта между Россией и США, который предусматривает быстрое поражение Штатов.

Так, издание Sohu предполагает, что российские войска будут избегать прямых столкновений с американскими. РФ задействует против США свои подводные лодки. Способные быть незаметными для врага, они быстро заставят Вашингтон капитулировать, сообщает сайт argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что американский профессор Лайл Голдстайн предрёк НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией. По его мнению, учения у границ РФ слишком рискованны из-за большого количества мин времён Второй мировой войны в водах Азовского моря и вдоль побережья Чёрного моря. Профессор полагает, что если один из кораблей НАТО подорвётся на мине, то это приведёт к началу войны и поражению сил Альянса.

Этот прогноз прокомментировал экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Пётр Святашов. Он назвал профессора фантастом и порекомендовал ему обратиться в Голливуд со своими идеями. Адмирал предположил, что у НАТО «руки чешутся» развязать войну с Россией, и посоветовал прекратить фантазировать на эту тему.