Китайские СМИ предсказали исход возможной войны между РФ и США

Интернет-СМИ КНР спрогнозировали сценарий возможного вооружённого конфликта между Россией и США, который предусматривает быстрое поражение Штатов.
Так, издание Sohu предполагает, что российские войска будут избегать прямых столкновений с американскими. РФ задействует против США свои подводные лодки. Способные быть незаметными для врага, они быстро заставят Вашингтон капитулировать,
Ранее NEWS.ru писал, что американский профессор Лайл Голдстайн предрёк НАТО поражение в случае морского столкновения с Россией. По его мнению, учения у границ РФ слишком рискованны из-за большого количества мин времён Второй мировой войны в водах Азовского моря и вдоль побережья Чёрного моря. Профессор полагает, что если один из кораблей НАТО подорвётся на мине, то это приведёт к началу войны и поражению сил Альянса.
Этот прогноз прокомментировал экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Пётр Святашов. Он назвал профессора фантастом и порекомендовал ему обратиться в Голливуд со своими идеями. Адмирал предположил, что у НАТО «руки чешутся» развязать войну с Россией, и посоветовал прекратить фантазировать на эту тему.
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