«Потрясающе!»: китайцы оценили интервью Путина NBC

Китайцам понравился хладнокровный и прямой стиль общения российского президента Владимира Путина, который проявился в ходе беседы с американским журналистом из NBC Киром Симмонсом. Восхищённые отзывы по этому поводу оставили пользователи китайского портала «Гуаньча».

Телекомпания NBC дословно перевела большинство цитат и фразеологизмов, которые использовал российский лидер. Так, например, подчёркивая внутренние проблемы США, Путин вспомнил пословицу «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Телекомпания перевела её буквально — don't be mad at the mirror if you are ugly.

Китайцев восхитили слова Путина. Они посчитали эти высказывания прямыми и показывающими, что Россия научилась отвечать на нападки со стороны представителей Запада. В Пекине же дипломаты используют тактику из конфуцианской мудрости. Она не даёт возможности прямо ответить на нападки. Русские, в частности национальный лидер, так не делают, что приводит китайцев в восторг.

Мне очень нравится прямой, резкий и открытый стиль Путина. Как и ожидалось от Путина! Потрясающе! — написали в комментариях пользователи «Гуаньча».

Ранее стало известно, что американская телекомпания привела слова президента без кавычек, которые могли бы показать понимание журналистами смыслового контекста, свидетельствует стенограмма беседы, размещённая на сайте американского вещателя.

Так, телеканал дословно повторил цитату из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» — «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ». Её Путин использовал при ответе на обвинения России в кибератаках. В книге Остап Бендер советует Паниковскому «обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ». В переводе у NBC получилось: you can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Телекомпания даже не стала выяснять, что это за организация.