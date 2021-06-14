Путин отправил США с жалобами «в Международную лигу сексуальных реформ»

Телекомпания NBC дословно перевела большинство цитат и фразеологизмов, которые использовал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Киру Симмонсу. Слова российского лидера приведены без кавычек, которые могли бы показать понимание журналистами смыслового контекста, свидетельствует стенограмма беседы, размещённая на сайте американского вещателя.
Так, телеканал дословно
В другом месте беседы Симмонс пересказал слова президента США Джо Байдена, якобы заявившего Путину, что не увидел в его глазах души. Президент РФ отметил, что не помнит такого разговора, и добавил слова из песни к телефильму «Семнадцать мгновений весны» — «что-то с памятью моей стало». NBC оставила фразу без кавычек — something wrong with my memory.
Подчёркивая внутренние проблемы США, Путин вспомнил пословицу «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Телекомпания перевела её буквально — don't be mad at the mirror if you are ugly.
Ранее стало известно, что обвинения в адрес России о якобы ведущейся ею кибервойне против США бездоказательны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что РФ готова вместе с Соединёнными Штатами бороться с киберпреступностью. Путин не исключил, что американская разведка, в свою очередь, может действовать в российском киберпространстве.