Путин отправил США с жалобами «в Международную лигу сексуальных реформ»

https://static.news.ru/photo/6d8439a2-cd6d-11eb-b68d-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Телекомпания NBC дословно перевела большинство цитат и фразеологизмов, которые использовал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Киру Симмонсу. Слова российского лидера приведены без кавычек, которые могли бы показать понимание журналистами смыслового контекста, свидетельствует стенограмма беседы, размещённая на сайте американского вещателя.

Так, телеканал дословно повторил цитату из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Золотой телёнок» — «можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ». Её Путин использовал при ответе на обвинения России в кибератаках. В книге Остап Бендер советует Паниковскому «обратиться во Всемирную лигу сексуальных реформ». В переводе у NBC получилось: you can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Телекомпания даже не стала выяснять, что это за организация.

В другом месте беседы Симмонс пересказал слова президента США Джо Байдена, якобы заявившего Путину, что не увидел в его глазах души. Президент РФ отметил, что не помнит такого разговора, и добавил слова из песни к телефильму «Семнадцать мгновений весны» — «что-то с памятью моей стало». NBC оставила фразу без кавычек — something wrong with my memory.

Подчёркивая внутренние проблемы США, Путин вспомнил пословицу «Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива». Телекомпания перевела её буквально — don't be mad at the mirror if you are ugly.

Ранее стало известно, что обвинения в адрес России о якобы ведущейся ею кибервойне против США бездоказательны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Он добавил, что РФ готова вместе с Соединёнными Штатами бороться с киберпреступностью. Путин не исключил, что американская разведка, в свою очередь, может действовать в российском киберпространстве.