Путин ответил на обвинения в развязывании кибервойны против США

https://static.news.ru/photo/85bc0ad6-cd09-11eb-88cf-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обвинения, что Россия якобы ведёт кибервойну против США, бездоказательны, заявил президент Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

Он добавил, что РФ готова вместе с Соединёнными Штатами бороться с киберпреступностью.

Нас обвиняют во многих вещах. Вмешательство в выборы, кибератаки и тому подобное. И ни разу, ни разу, не потрудились представить какие-либо доказательства. Просто необоснованные обвинения, — сказал российский лидер.

Он не исключил, что американская разведка, в свою очередь, может действовать в российском киберпространстве. При этом Путин подчеркнул, что не боится этого.

Глава государства также предложил объединить усилия Москвы и Вашингтона в борьбе с киберпреступностью.

Мы очень надеемся, что нам удастся наладить этот процесс с нашими американскими партнёрами, — заявил он.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что намерен обсудить вопрос кибератак с Путиным во время встречи в Женеве 16 июня. При этом он добавил, что не знает, достигнут ли они понимания по данному вопросу.