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Читатели китайского издания «Гуаньча» обсудили реплику президента РФ Владимира Путина о готовности России «выбить зубы» тем, кто захочет «откусить» кусок её территории. Многие из них отметили, что Пекину следует взять на вооружение такую же политику.

По словам одного из читателей, Китай должен научиться у северного соседа действовать «беспощадно». Другой заявил, что оппонентов России страшит «прямолинейный характер» российского лидера. Ещё один комментатор призвал Москву выбить зубы «американскому псу», явно намекая на агрессивную политику Вашингтона.

«Меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Если вы нападаете на меня, получите по полной» — вот модель, которой Россия следует. Весьма сильно! — подытожили читатели «Гуаньча».

Президент РФ в ходе заседания оргкомитета «Победа» 20 мая упомянул о внешних силах, которые хотят «что-то откусить» от России. Путин заявил, что Москва готова «выбить зубы» любому агрессору, вынашивающему такие планы. Политик также напомнил, что Россия производит не имеющее аналогов вооружение всех классов.