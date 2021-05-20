Путин пообещал «выбить зубы» тем, кто хочет «что-то откусить» от России

https://static.news.ru/photo/a20df86a-b969-11eb-80ef-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что все хотят «что-то откусить» от России. Он пообещал им «выбить зубы, чтобы они не могли кусаться». Такое заявление он сделал на заседании оргкомитета «Победа», который транслируется телеканалом «Россия 24».

Политик считает, что для этого потребуется развивать вооружённые силы страны.

Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собирается это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться. Это очевидно, — сказал глава государства.

По его словам, кто-то иногда публично осмеливается высказывать точку зрения, согласно которой принадлежность богатств Сибири только России несправедлива. Путин считает странными такие высказывания. При этом он не рассказал, кто именно выражал такое мнение.

Также он заявил, что Россия всё чаще сталкивается с попытками оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны. Политик считает, что их цель — сдерживание РФ. Он уверен, что чем сильнее и самостоятельнее Россия, чем последовательнее отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны её ослабить, дискредитировать ценности, объединяющие общество, извратить то, на чем воспитываются новые поколения граждан.