Китай поддержит кандидатуру Турции в БРИКС

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Китай поддержит возможную заявку Турции на вступление в БРИКС, заявил посол КНР в Анкаре Лю Шаобинь, слова которого приводит издание Aydınlık. По словам дипломата, в странах БРИКС высока тенденция к торговле в местных валютах для отказа от доллара США.

Как Китай, мы хотим, чтобы Турция присоединилась к БРИКС. Мы будем развиваться вместе с развивающимися странами. Мы будем расти вместе. Расширение БРИКС придало уверенности, усилило чувство солидарности стран. Это также важно для международной справедливости, — указал посол КНР.

Лю Шаобинь подчеркнул, что многие страны хотят уйти от расчетов в долларах из-за односторонних мер, принимаемых властями США. Дипломат назвал доллар инструментом мирового господства Соединенных Штатов. По его словам, по этой причине укрепляется тенденция к отказу от торговли в американской валюте.

Китай является второй по величине экономикой в ​​мире. Есть тенденция к юаню, — добавил китайский посол.

По словам Лю Шаобиня, Китай и Турция также имеют общую позицию по Африке и могли бы сотрудничать в этом регионе. Это могло бы пойти на пользу для будущего и развития африканских стран, отметил он.

Кроме того, Пекин ценит усилия Анкары по зерновой сделке, но при этом требования России также должны быть удовлетворены, отметил посол. Дипломат обратил внимание, что некоторые страны используют украинский кризис в других целях. КНР готов работать вместе с Турцией для урегулирования ситуации, у стран схожие позиции по этому вопросу, утверждает Лю Шаобинь.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам саммита БРИКС в Южной Африке заявил, что заявки на вступление в организацию подали 15 стран. Президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе форуме заявил, что в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. По его словам, полноценное членство новых стран в объединении начнется с 1 января 2024 года.