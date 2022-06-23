Китай поддержал Россию в противостоянии с коллективным Западом Си Цзиньпин: нельзя использовать санкции в качестве оружия

Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что санкции Запада против России ведут к ухудшению глобальной экономики, пишет URA.RU. Китайский лидер считает, что использование санкционных ограничений в качестве оружия наносит вред всему миру. Цзиньпин уверен в том, что санкции нельзя использовать в целях установления мирового господства.

Политизация мировой экономики, использование ее в своих интересах, превращение её в оружие, использование доминирующего положения в мировой финансовой системе для огульных санкций только вредят другим и самим себе. Из-за таких шагов страдают люди по всему свету, — заявил глава КНР.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Цзиньпин дал поручение изыскать пути помощи России без нарушения западных санкций. Издание ссылается на неназванных чиновников Китая и США, но при этом отмечает, что американцы считают «сложным и недостаточным для России» решение проблемы.

До этого Цзиньпин отметил, что действия России по зaщите национальных интересов в условиях внешних вызовов безопасности правомерны.