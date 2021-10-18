Китай опроверг данные об испытаниях гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом

МИД Китая опроверг информацию об испытании гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом в августе этого года. Об этом заявил официальный представитель ведомства Чжао Лицзянь, сообщает Reuters.

Это была не ракета, это был космический аппарат, — заявил на брифинге в Пекине Лицзянь, отметив , что это были стандартные испытания для проверки различных типов технологий многоразовых космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом, которая облетела земной шар, прежде чем поразить свою цель. Американские СМИ отмечали, что Пекин продемонстрировал свой «передовой космический потенциал», который застал разведку США врасплох.

Пять человек, знакомых с испытаниями, заявили, что китайские военные запустили гиперзвуковую ракету, которая облетела всю планету через низкоорбитальное пространство. В США утверждали, что Китай добился поразительного прогресса в области гиперзвукового оружия и продвинулся намного дальше, чем думали официальные лица США. Учения вызвали вопросы к Пентагону о том, почему Соединённые Штаты до сих пор недооценивают модернизацию Вооружённых сил Китая.