Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что нынешняя эскалация напряжённости на Ближнем Востоке стала серьёзным вызовом для ядерного соглашения, и основной причиной тому стали США.
Односторонний выход США из СВПД является пренебрежением международного права, оказание крайнего давления на Иран, а также препятствование выполнения договора другими сторонами являются главной причиной напряжённости вокруг ядерного вопроса Ирана, — сказал Гэн Шуан на брифинге.
По мнению китайской стороны, Иран был вынужден отказаться от ограничений по сделке, но тем не менее проявляет сдержанность.
Иранская сторона чётко выразила политическую волю в полной мере выполнять соглашение, не нарушала обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, — отметил дипломат.
Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе страны из соглашения. Он заявил, что США располагают доказательствами того, что Иран продолжает разработку ядерного оружия, тем самым нарушая Совместный всеобъемлющий план действий.
5 ноября 2019 года Вашингтон ввёл санкции против Тегерана. В соответствии с решением Минфина, в юрисдикции США будут блокироваться все активы лиц и компаний, связанные с правительством Ирана и его энергокомпаниями Iranian Oil Company и Naftiran Intertrade Company, а также с Центральным банком Ирана.
5 января Тегеран объявил об отказе от «последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг». При этом Иран заявил, что продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой, писал NEWS.ru.
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