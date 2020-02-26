https://static.news.ru/photo/b7a8f0d8-58b9-11ea-ad28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Yuyu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число жителей Китая с состоянием более миллиарда долларов в 2019 году оказалось больше, чем в Индии и США вместе взятых. Китайская исследовательская компания Hurun насчитала в стране 799 миллиардеров.

Список сверхбогатых китайцев пополнился на 182 имени, при этом число миллиардеров в Америке выросло лишь на 59 человек — до 626. Индия заняла третью строчку в рейтинге Hurun со 137 долларовыми миллиардерами.

Как уточнила Lenta.ru, аналитики учли в данных по Китаю жителей Гонконга, который имеет широкую автономию в составе КНР, и острова Тайвань, который является частично признанным государством, фактически независимым от материкового Китая.

Всего на планете живут 2816 миллиардеров, богатейший — основатель Amazon Джефф Безос. В список Hurun попали 479 новых богачей, 130 потеряли статус миллиардеров в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, Безос пообещал выделить 10 из своих $140 миллиардов на борьбу с изменениями климата и «защиту Земли».