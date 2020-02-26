Число жителей Китая с состоянием более миллиарда долларов в 2019 году оказалось больше, чем в Индии и США вместе взятых. Китайская исследовательская компания Hurun
Список сверхбогатых китайцев пополнился на 182 имени, при этом число миллиардеров в Америке выросло лишь на 59 человек — до 626. Индия заняла третью строчку в рейтинге Hurun со 137 долларовыми миллиардерами.
Как
Всего на планете живут 2816 миллиардеров, богатейший — основатель Amazon Джефф Безос. В список Hurun попали 479 новых богачей, 130 потеряли статус миллиардеров в 2019 году.
Как писал NEWS.ru, Безос пообещал выделить 10 из своих $140 миллиардов на борьбу с изменениями климата и «защиту Земли».
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