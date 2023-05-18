Китай назвал единственный вариант решения кризиса на Украине Зампостпреда КНР при ООН: у украинского кризиса нет военного решения

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Украинский кризис не имеет военного решения. Все стороны, участвующие в конфликте, должны содействовать политическому урегулированию и создавать условия для переговоров. Такое заявление сделал в ходе заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при международной организации Гэн Шуан. Его слова приводит РИА Новости.

У украинского кризиса нет военного решения. Диалог и переговоры являются фундаментальным путем для восстановления мира. <...> В нынешних условиях все стороны должны максимально искренне и безотлагательно содействовать политическому урегулированию, создавать атмосферу для возвращения вовлеченных сторон к переговорам и созданию условий для прекращения огня, — отметил дипломат.

Он добавил, что Пекин поддерживает планы глав шести африканских государств посетить Россию и Украину для содействия остановке боевых действий. Гэн Шуан в этой связи призвал все мировое сообщество к взаимодействию ради продвижения «мирного урегулирования украинского кризиса».

Ранее глава ЮАР Сирил Рафамоса рассказал, что он от лица стран Африки поговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу от Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Он подчеркнул, что главы двух стран согласились принять группу африканских лидеров.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что миссия африканских стран по Украине собирается посетить Россию ориентировочно в июне — начале июля, точные сроки еще не согласованы.