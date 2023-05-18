Миссия африканских стран по Украине посетит Россию летом Лавров: миссия африканских стран по Украине посетит Россию в июне — начале июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Миссия африканских стран по Украине собирается посетить Россию ориентировочно в июне — начале июля, точные сроки еще не согласованы, заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, сейчас ведутся переговоры на тему предстоящей встречи, Москва открыта для любых серьезных предложений.

Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе. Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня — начале июля. Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям, — сказал Лавров.

Он также подтвердил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса говорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. В ходе разговора южноафриканский лидер представил мирный план по Украине.

Ранее Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. Он подчеркнул, что главы двух стран согласились принять группу африканских лидеров.

Заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква в свою очередь заявил, что единственным мирным планом урегулирования конфликта на Украине, на который согласится Киев, является украинский. Так он прокомментировал мирную инициативу лидеров стран Африки.