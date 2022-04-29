Китай назвал поставляемую из Германии на Украину военную технику «старьём» Global Times: поставляемые ФРГ Украине ЗСУ Gepard являются устаревшими

Германская зенитная самоходная установка Gepard 1A2 / Фото Hans-Hermann Bühling/wikipedia.org

Компромиссом назвал решение Берлина передать Украине зенитные установки Gepard, чей «золотой век» пришёлся на 70-е годы, китайский военный эксперт Сун Чжунпин. В интервью газете Global Times он заявил, что таким образом Германия попыталась устранить собственные внутренние противоречия.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что Германия в ходе международной встречи на авиабазе Рамштайн пообещала поставить на Украину серию установок Gepard. Позже эту информацию подтвердила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Подобное решение о поставках тяжёлого вооружения Германия приняла впервые и это стало серьёзным изменением в позиции страны, отметило издание.

В комментарии для Global Times Чжунпин сообщил, что лучшими временами установок Gepard были 60–70-е годы XX века. С вооружения бундесвера их сняли в 2010 году.

Прежде чем передать эти установки украинским военным, их придётся отремонтировать за счёт Германии, — отметил эксперт.

И даже если ремонт окажется успешным, эксперт усомнился в том, что системы доедут до поля боя в Донбассе. По его мнению, поставка данных установок со складов бундесвера — компромисс между правящими партиями ФРГ, на который они согласились, дабы удовлетворить претензии США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в конце апреля немецкий оборонный концерн Rheinmetall направил властям ФРГ запрос на продажу Украине 88 танков Leopard 1A5, сообщила газета Die Welt. Отмечается, что первая партия из 22 танков может быть отправлена Киеву в течение нескольких недель. Остальная техника в случае одобрения будет поставлена на Украину до конца 2023 года. В материале уточняется, что стоимость бывших в употреблении танков Leopard 1A5 составляет около €115 млн.