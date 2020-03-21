Китай перестал был глобальным центром пандемии коронавируса COVID-19. Теперь КНР перехватывает у США и Евросоюза звание лидера в борьбе с опасным заболеванием, посылая своих специалистов и оборудование за рубеж. Эксперты считают, что нежелание Америки и Европы помогать друг другу в тяжёлые времена создаёт огромное поле возможностей для Китая в плане распространения своего влияния в мире.

В то время как США и Евросоюз запретили экспорт медицинских масок и оборудования за пределы своих территорий, КНР пришла на помощь странам, которые столкнулись с их острой нехваткой. На днях президент Сербии Александр Вучич разразился гневной речью в адрес ЕС, кандидатом на вступление в который является его страна.

Европейской солидарности не существует, — заявил Вучич. — Это всего лишь сказка, которая существует только на бумаге. Я верю в своего друга и брата Си Цзиньпина, я верю в помощь со стороны Китая.

Аналогичные жалобы на отсутствие помощи со стороны европейских союзников поступают и из Италии, страны, наиболее пострадавшей от пандемии в Европе. Китай пообещал поставить в Старый Свет 10 000 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 2 млн медицинских масок и 20 000 защитных костюмов. В разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конти председатель КНР Си Цзиньпин пообещал отрыть «медицинский шёлковый путь» в Италию, чтобы помочь ей справиться с кризисом здравоохранения.

© Frank May/Global Look Press

В то же время США, которые традиционно были лидерами в борьбе с глобальными катастрофами, просто закрыли свои границы для европейцев, сосредоточившись на борьбе с распространением вируса у себя дома. Хотя ещё несколько лет назад эта страна взяла на себя задачу победить африканскую лихорадку Эбола. По мнению зарубежных экспертов, это даёт возможность Китаю несколько загладить вину за возникновение пандемии и одновременно показать себя как надёжного партнёра в условиях чрезвычайных ситуаций. Одержав победу над коронавирусом, страны, которым помог Пекин, но оставил без внимания Вашингтон, дважды подумают, на кого стоит полагаться в будущем.

Это, возможно, первый крупный глобальный кризис без значительного американского лидерства и с явным лидерством Китая, — заявил The New York Times директор Китайской стратегической инициативы института Брукингса в Вашингтоне Раш Доши.

Кроме того, КНР использует кризис как своеобразную рекламу своей авторитарной политической модели, которую так критикует Запад. За несколько месяцев она позволила мобилизовать ресурсы и сдержать рост числа заболевших, в то время как демократические страны испытывают с этим большие проблемы. Но получателей китайской помощи не волнует, использует или нет КНР «медицинский шёлковый путь» для распространения своего влияния в мире.

Я не знаю. сейчас мне всё равно, — ответил на подобный вопрос в интервью бывший заместитель секретаря Министерства экономического развития Италии Мишель Джераси. — Если кто-то беспокоится, что Китай делает для нас слишком много, то напоминаю, что эта возможность открыта и для других стран.

Эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в разговоре с NEWS.ru напомнил, что хаотичные действия администрации американского президента по противодействию коронавирусу вызвали вопросы не только в международном сообществе, но и в самой Америке. Однако в ноябре в Соединённых Штатах должны состояться президентские выборы, после которых Дональд Трамп может уступить власть другому политику. Не исключено, что его потенциальный преемник быстро вновь завоюет доверие европейских союзников, направив им масштабную гуманитарную помощь.