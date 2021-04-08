Китай готовит ответ на санкции США против создателей суперкомпьютеров

https://static.news.ru/photo/f32532da-9908-11eb-851a-96000091f725_660.jpg Фото: Li Bo/XinHua/Global Look Press

Китайские власти разрабатывают ответные меры для защиты национальных производителей и поставщиков суперкомпьютеров, в отношении которых Соединённые Штаты применили санкции.

Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в рамках регулярного брифинга.

Китай предпримет необходимые ответные меры на подобные действия США, мы намерены твердо защищать законные интересы наших предприятий, — цитирует Лицзяня ТАСС.

По его словам, американские власти пытаются любой ценой «обеспечить себе монополию» на международном рынке высоких технологий, чтобы сохранить свою «гегемонию в мире». С этой целью, отметил он, США злоупотребляют понятием госбезопасности, оказывая давление на китайские высокотехнологичные предприятия.

Как писал NEWS.ru, член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал ответ Китая на санкции США и Канады из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин ввёл ограничения против некоторых физических лиц и компаний.

Ранее Министерство иностранных дел Китая ввело санкции против граждан и компаний из Соединённых Штатов и Канады. Так в КНР ответили на ограничения, введённые из-за преследования граждан в Синьцзяне. В частности, Пекин введёт санкции против председателя Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейла Манчина и замглавы ведомства Тони Перкинса.