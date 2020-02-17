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Среди иностранцев, которые вместе с гражданами Украины будут вывезены из КНР в связи со вспышкой коронавируса, есть россиянин. Об этом заявил глава украинского министерства внутренних дел Арсен Аваков.

В эфире программы «Свобода слова» на ICTV министр отметил, что полностью поддерживает решение взять на борт гражданина РФ, поскольку ранее российский самолёт эвакуировал из Китая украинца. Аваков подчеркнул, что все...