Нетерпеливый водитель устроил ДТП на пункте санитарно-эпидемиологического контроля в Пекине. Он сбил двух его сотрудников, не желая проходить процедуры проверки.
Человек по фамилии Чжи намеревался проехать в жилой комплекс, чтобы навестить родителей. Он был недоволен процедурой проверки и регистрации на входе, после чего на автомобиле сбил временный пункт санитарно-эпидемиологического контроля, что привело к травмам двух сотрудников, — сообщает газета «Бэйцзин жибао»
Водитель задержан «за преступление против общественного порядка». О состоянии пострадавших не сообщается.
В Китае действуют дополнительные меры эпидемиологического контроля из-за вспышки коронавируса нового типа. На входах в магазины, банки, парки, жилые комплексы и общественные места у посетителей измеряют температуру.
Ранее NEWS.ru писал, что в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
К 18 февраля эпидемия охватила более 73 тысяч человек, из которых 99% — жители Китая. С начала года жертвами коронавируса стали около 1,8 тысячи инфицированных. Выздоровели более 12 тысяч. В середине февраля Китай запустил производство первого лекарства от болезни.