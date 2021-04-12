Киевский журналист пофантазировал, как Путин будет нападать на Украину

Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российская армия в данный момент не имеет многократного превосходства в силах для наземной войны в Донбассе. Он описал расположение украинских и российских войск, не уточнив, откуда у него эта информация.
В своём Facebook журналист
Также он рассказал, что Россия на данный момент имеет расчётных 126 батальонных тактических групп. При этом, уверяет журналист, не все из перечисленных войск готовы к военным действиям: на развёртывание некоторых уйдёт пара-тройка месяцев.
Далеко не все могут быть немедленно брошены в бой, и выполняют они различные задачи на разных направлениях, — написал Бутусов.
Он предполагает, что в случае нападения войска президента России Владимира Путина попытаются в максимально короткие сроки ударить по Донецкой и Луганской областям, расширить зоны ополченцев и по возможности отбить оба региона у ВСУ целиком. И, если всё пройдёт быстро и успешно для Москвы, то НАТО не успеет среагировать, отметил журналист.
Ранее американский политолог дал пару советов Украине, как воевать с Россией. Он называет усовершенствование ВВС Украины одним из эффективных средств сдерживания дальнейшей «российской агрессии», писал NEWS.ru.