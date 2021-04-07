Американский политолог посоветовал Украине, как воевать с Россией

https://static.news.ru/photo/29c21406-981f-11eb-8bf1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Стивен Бланк посоветовал Украине, как подготовиться к войне с Россией. Для этого стране нужна модернизация ВВС.

В этом плане США может помочь Киеву, считает эксперт. Бланк называет усовершенствование ВВС Украины одним из эффективных средств сдерживания дальнейшей «российской агрессии».

При общественном обсуждении оживления ВВС достигли консенсуса в том, что нужны западные реактивные самолеты, вооружённые современными «умными» боеприпасами, наряду с западными средствами ПВО, — приводит слова политолога украинское издание НВ.

Бланк отмечает, что США вполне могли бы поставлять Украине военную технику и боеприпасы. И называет это возможностью для Белого дома «причинить настоящую боль» Москве как в стратегическом плане, так и в плане длительной пропагандистской войны.

Что касается Вашингтона, то он желает оставаться в роли наблюдателя, который будет указывать Киеву, как ему действовать в той или иной ситуации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только скорейшее вступление его страны в НАТО положит конец войне в Донбассе. В Вашингтоне к этой инициативе отнеслись прохладно, заявив, что такие вопросы должны решаться всеми членами Альянса.