https://static.news.ru/photo/eee8ee64-4d14-11ea-aec7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/ Global Look Press

Киев заявил о готовности снабжать Крым водой в обмен на некоторые уступки по Донбассу. Об этом заявил глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Поводом послужили слова главы госкомитета по водному хозяйству Крыма Игоря Вайля, который заявил, что питьевой воды для Симферополя при отсутствии осадков осталось максимум на три месяца. Глава администрации города Елена Проценко сообщила, что город перейдёт на подачу воды по графику, так как её не хватает в водохранилищах, которые снабжают город, пишет РИА Новости.

Переход на подачу воды по графику с 6:00 до 10:00 и вечером планировался с 10 февраля, но премьер республики Юрий Гоцанюк заявил, что в этом нет необходимости.

Если дать воду в Крым, но иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу, моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом, — заявил Гоцанюк.

Премьер считает, что в обмен на воду надо требовать с Киева отхода вооружённых формирований и установлению российского контроля над границей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога политики обсуждали проблему урегулирования военно-политического конфликта в Донбассе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.