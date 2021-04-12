Киев назвал единственное условие для начала боевых действий в Донбассе

https://static.news.ru/photo/b3a0b02e-9b67-11eb-88a7-96000091f725_660.jpg Фото: GeneralStaff.ua/facebook.com

Конфликт в Донбассе может быть решён военным путём только в случае, если Украине навяжут такой сценарий. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович.

Убивать собственных граждан? Мы не Россия. Не будем повторять Грозный здесь дважды, как они повторяли с тысячами жертв мирных жителей. Мы не можем себе этого позволить. Единственный вариант для военного решения проблемы — это когда нам навяжут, — заявил изданию «Обозреватель» Арестович.

Он добавил, что если российская сторона перейдёт к открытым боевым действиям, то и Украина должна будет ответить контрнаступлением.

По словам Арестовича, сценарий, которым сейчас руководствуется Украина, согласован с партнёрами и носит политико-дипломатический характер, а «прокачка» сектора нацбезопасности и обороны делается для готовности к ответным боевым действиям.

Если мы сейчас пойдём в наступление, то сразу сталкиваемся с российскими войсками. Это начинаются тяжёлые, кровавые бои, когда снаряды с обеих сторон полетят на головы мирных жителей. Это не то решение, которое на данном этапе является продуктивным, — подчеркнул Арестович.

Как писал NEWS.ru, американское издание National Interest оценило возможность войны между Россией и Украиной. Как заявил эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Эпископос, страны рискуют оказаться в неудобном положении, если начнут первыми полномасштабный военный конфликт в Донбассе. По мнению специалиста, на текущий день нет никаких объективных признаков того, что Россия собирается ввести войска в Донбасс. Так, если бы РФ решилась на такой шаг, то ей грозили бы достаточно жёсткие санкции, а также вероятные военные последствия. Если же президент Украины Владимир Зеленский рискнёт применить силу для возвращения Донбасса, то может потерять поддержку США и европейцев. Издание подчёркивает, что пока стороны лишь «бряцают оружием», однако ни одна из них не готова стать той, которая и развяжет полномасштабную войну.