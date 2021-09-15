КГБ Белоруссии причислил священника и пенсионерку к списку террористов

Комитет государственной безопасности Белоруссии причислил 60-летнюю онкобольную пенсионерку и священника к обновлённому списку физических лиц и организаций, причастных к террористической деятельности. Их заподозрили в связях с белорусским оппозиционным активистом Николаем Автуховичем. Об этом стало известно из публикации на официальном сайте ведомства.

Помимо членов «Аль-Каиды», «Исламского государства», «Джемаа Исламии» и других запрещённых в России группировок в список белорусского КГБ попали и те, кто не входит в Санкционный перечень комитета Совета Безопасности ООН. Например, туда попали члены «Отрядов гражданской самообороны Беларуси», которых «склоняли к совершению актов терроризма».

Также в списке значатся имена крупных оппозиционных деятелей Белоруссии: Светланы Тихановской, Павла Латушко, Романа Протасевича и Степана Путило. Помимо них перечне оказались имена 60-летней онкобольной пенсионерки с активной гражданской позицией, Галины Дербыш, и настоятеля храма святого Архангела Михаила, 53-летнего Сергея Резановича с супругой. Минск обвиняет их в связях с Николаем Автуховичем, сторонники которого, предполагает следствие, провозили в Белоруссию оружие из Украины.

Ранее белоруса приговорили к полутора годам колонии за клевету и оскорбления в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Обвиняемый «разместил» в Telegram «информацию в виде ориентировки на разыскиваемое лицо с фотоизображением главы государства».